De acordo com o diário, sãos vários os diretores de escolas que defendem que o Ministério da Educação deve antecipar em 15 dias o início das férias da Páscoa, que está marcado para 28 de março. Caso se concretize esta proposta, já apresentada ao ministro da Educação, as escolas encerrariam já na próxima sexta-feira, dia 13.

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira, que tem estado em contacto com muitos outros diretores de todo o país, defende que esta medida colocaria “todas as escolas em pé de igualdade”.

O surto de Covid-19 está a motivar, desde a semana passada, o encerramento ou o condicionamento do acesso a serviços públicos, nomeadamente de escolas.

A Direção-Geral da Saúde anunciou no domingo o encerramento de todas as escolas dos concelhos de Lousada e Felgueiras, no distrito do Porto.

Em Portimão (distrito de Faro), dois estabelecimentos de ensino estão fechados: a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, onde uma aluna foi diagnosticada com Covid-19, e a Escola Básica Professor José Buisel, onde leciona a mãe da aluna doente, também infetada.

A Escola Secundária da Amadora, no distrito de Lisboa, e a Escola Básica 2,3 Roque Gameiro, no mesmo concelho, estão encerradas até 20 de março, depois de identificados dois novos casos de Covid-19.

O Instituto de Estudos Superiores de Fafe fechou hoje as instalações e suspendeu atividades presenciais pelo menos por duas semanas, por razões preventivas, numa medida que abrange 900 alunos.

Em Portugal há 39 pessoas com Covid-19, mais nove do que no domingo. A maioria dos casos está na região Norte, "foco mais ativo" da infeção e que está ligado a um doente proveniente de Itália, país fora da China, onde começou a epidemia, mais afetado.