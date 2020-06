Caso não sejam prolongados, o normal funcionamento das instituições poderá ser prejudicado e as consequências podem ser uma de duas: alunos que, antes do final do segundo semestre ficam sem professor ou docentes que continuam a assegurar as aulas e avaliações, sem terem um vinculo contratual.

“Como é que isto vai ser feito? Não pode ser feito. De repente não há cobertura contratual para a atividade que de facto está a ser exercida e as pessoas estão a trabalhar sem receber”, sublinha.

Gonçalo Leite Velho alerta que esta situação se torna particularmente problemática no contexto atual, em que as instituições que entretanto retomaram as atividades letivas presenciais e que optaram pela realização de exames presencias tiveram de implementar medidas excecionais, como o desdobramento de turmas que, à partida, implicaria um reforço dos recurso humanos.

“Vamos atirar estes professores para o desemprego, numa situação de emergência como esta? Ainda por cima o sistema tem mesmo necessidade deles”, questiona o presidente do SNESup.

Da parte das instituições, com quem o sindicato reuniu ao longo da última semana, a mensagem é a de que enfrentam dificuldades orçamentais que não permitem cobrir a situação, relata o presidente.

Aliada a esta situação, Gonçalo Leite Velho denunciou ainda que algumas instituições estão a preparar, para o próximo ano letivo, uma redução de despesas que passa por um corpo docente igualmente reduzido, justificado com a concentração de um maior número de alunos por turma e com uma maior aposta no ensino à distância.

“Estamos a somar problemas a problemas”, lamentou, alertando que esta decisão se vai traduzir não só no aumento do desemprego, mas também na degradação do Ensino Superior, do ponto de vista pedagógico.