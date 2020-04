A DGS criou uma “metodologia de priorização” relativamente às cirurgias, decidindo que as Administrações Regionais de Saúde “devem reorganizar as respostas regionais e locais da rede cirúrgica, mantendo a separação dos doentes oncológicos face aos restantes” e “por forma a separar os doentes suspeitos de covid-19 face aos restantes”.

Quanto à quimioterapia, “doentes oncológicos com infeção confirmada devem suspender o tratamento até resolução da infeção”.

A radioterapia deve ser adiada e, em caso de impossibilidade, “os doentes devem ser referenciados para unidades hospitalares capacitadas para o tratamento de doentes covid-19” com serviços de radioterapia.

Caso o tratamento de radioterapia já tenha sido iniciado, deve ser mantido se o doente apresentar “estabilidade clínica” e se as sessões puderem ser feitas com “separação física no acesso ao serviço para doentes covid-19 face aos restantes”.

Deve também haver uma “alocação especifica de horários, dispositivos e equipamentos de radioterapia para doentes covid-19”.

De acordo com a DGS, a criação de um circuito que separe os cuidados a doentes oncológicos da restante atividade pode ser feita através num “edifício hospitalar separado” ou da “transferência interinstitucional”.

Para a DGS, esta reorganização dos serviços de saúde “deve permitir uma diminuição do número de vezes que o doente oncológico se desloca às unidades de saúde, sem comprometer a segurança clínica”.

“Todos os doentes oncológicos devem fazer autovigilância dos sintomas (febre, tosse e dificuldade respiratória) antes de aceder a qualquer unidade de saúde, de forma a informar atempadamente a equipa de profissionais de saúde”, diz a DGS.

“As unidades de saúde onde são prestados cuidados a doentes oncológicos devem ser isoladas daquelas que prestam cuidados assistenciais a doentes não oncológicos, com implementação de medidas reforçadas de rastreio e monitorização de infeção por SARS-CoV2, para minimizar o risco de infeção cruzada em ambiente de cuidados de saúde”, afirma.

Em 23 de março, a diretora-geral da Saúde revelou que os três institutos portugueses de oncologia (IPO) estão dispensados receber doentes com covid-19 e vão tratar doentes oncológicos de outros hospitais.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quinta-feira pela DGS, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na véspera (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a quarta-feira (+9,5%).

Com os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril.