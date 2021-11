Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Doze doentes e nove profissionais do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa ficaram infetados com o coronavírus que provoca a covid-19 depois de ter sido identificado um doente infetado no serviço de Otorrinolaringologia, informou hoje a instituição.

MIGUEL A. LOPES/LUSA