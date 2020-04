Com frequência, as autoridades filipinas minimizam as palavras do seu Presidente. O chefe de polícia filipina, Archie Gamboa, disse hoje que a polícia não começaria a atirar nas pessoas que causassem distúrbios. “O Presidente provavelmente enfatizou demais a aplicação da lei durante este período de crise”, afirmou.

Horas antes das declarações de Duterte, na noite de quarta-feira, quase 20 pessoas que moram nas favelas de Manila foram detidas por organizarem uma manifestação contra o Governo, acusado de não fornecer ajuda alimentar aos pobres

Quase metade dos 110 milhões de habitantes do arquipélago está confinada em suas casas e milhões de filipinos vivem em grande precariedade e encontram-se desempregados.

“Ordenei que a polícia, o exército e os responsáveis das vilas atirassem nas pessoas se houver um problema ou uma briga que coloque as suas vidas em risco”, disse o Presidente.