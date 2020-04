O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou no sábado que ia propor ao parlamento a continuação do “estado de emergência” durante mais duas semanas, até 25 de abril próximo, para lutar contra o novo coronavírus.

A proposta formal será aprovada terça-feira pelo Conselho de Ministros, e a decisão final será ratificada pelo parlamento na quinta-feira.

Durante o atual período excecional foram tomadas medidas de confinamento em casa da população, podendo apenas deslocar-se os trabalhadores em serviços essenciais ou de primeira necessidade.

A Espanha é um dos países mais atingido pela covid-19, o novo coronavírus que já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 676 mil infetados e mais de 50 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.887 óbitos em 128.948 casos confirmados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 13.055 mortos, entre 135.759 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos, com 9.648 mortos, são o que contabiliza mais infetados (337.646).