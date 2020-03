"As medidas tomadas e a tomar não podem ignorar esta realidade", reforça a instituição.

Para a AEVC, "o atual período de gravíssima crise de saúde pública, com enormes consequências financeiras e económicas, exige do Governo a tomada de medidas também excecionais, no seu alcance e dotação, dirigidas a todos os cidadãos e cidadãs e a todas as empresas, independentemente do número de trabalhadores, volume de faturação, grau de internacionalização, de pertencerem ou não a setores considerados estratégicos".

"Mais do que fazer cenários para o efeito do vírus nas contas públicas, o que realmente importa, no momento, é salvar vidas e manter empresas e postos de trabalho", acrescenta a nota.

Hoje de manhã, à Lusa, Manuel Cunha Júnior avançou que cerca de 80% das 600 lojas comerciais instaladas na área urbana de Viana do Castelo fecharam portas por causa da pandemia de Covid-19.

O responsável explicou que "aquela estimativa resulta de um levantamento que está a ser feito junto do comércio, cafés e restauração na cidade de Viana do Castelo".

Segundo o presidente da AEVC, "o tecido empresarial instalado em todo o concelho de Viana do Castelo integra cerca de 3.400 empresas, perto de 1.000 dos setores de hotelaria, restauração e similares".

"No concelho de Viana do Castelo cerca de 70% das empresas já decidiram encerrar por causa da pandemia de Covid-19", especificou.

Relativamente a processos de 'layoff' (redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo), o responsável adiantou que "há muitas dúvidas porque todos os dias surge nova informação".

"Os empresários ainda estão a aguardar a clarificação da informação", referiu.

Manuel Cunha Júnior adiantou ainda que a AEVC vai bater-se pelo "reforço dos apoios que o Governo já anunciou para as pequenas e médias empresas (PME)e pela "desburocratização" no acesso a essas ajudas.

O responsável defendeu ainda a criação de uma linha de apoio apenas para as grandes empresas.

"Se as grandes empresas acederem aos apoios previstos para as PME, o dinheiro irá esgotar-se muito rapidamente. As grandes empresas devem ter uma linha de apoio diferente da que será disponibilizada para as PME, senão as PME não chegam lá nunca", frisou.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em unidades de cuidados intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 19 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais uma do que no domingo.