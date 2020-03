Gerente da Pichelaria Antas, no Porto, Daniel Moreira viu a crise entrar-lhe pela porta dentro no início do março, revelando à Lusa que a quebra de trabalho "é de cerca de 70% em relação a fevereiro", numa empresa com quatro funcionários.

"Nós fazemos assistência ao domicílio e a diminuição de encomendas no caso de obras que tínhamos no interior de habitações foi enorme devido à desistência dos clientes", disse, admitindo que possa ter acontecido devido ao receio das pessoas em apanhar o vírus.

E se uma "boa faturação nos meses anteriores" permite a Daniel Moreira "aguentar março quase sem trabalhar", a repetição do cenário em abril "vai obrigar a pensar em parar", sendo que até este cenário acrescenta receios ao responsável.

"Sei que segundo as regras do 'lay-off' tradicional terei de esperar até ao final deste mês para poder avançar para esse cenário. Mesmo assim, não sei se me interessa, porque tenho de pagar o ordenado e só depois é que me é devolvido. Não é uma solução viável para quando o dinheiro deixar de existir", descreveu o canalizador.

A esperança, no imediato, está no "crédito que tem nos fornecedores" devido a terem "sempre comprado a pronto pagamento" e da "isenção de pagamento de impostos" decretada pelo Governo, no âmbito do programa de ajuda às empresas.

A "falta de material de segurança pessoal no mercado" e o seu "preço exorbitante" fizeram com que fique de fora das preocupações do gerente, que menciona o conselho da Direção-Geral da Saúde de que "só em caso de doença é que se deve usar máscara".

Contactado o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalomecânica e Metalúrgica do Norte, foi dito à Lusa não terem referências de como decorre a atividade de canalizadores na região do Porto assim que começaram as restrições.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.