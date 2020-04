Reconhecendo que esta "atual e extraordinária conjuntura" impõe "medidas excecionais", os gestores em questão comprometem-se assim a "manter e criar emprego, e a gerar riqueza tributável para manutenção do Estado Social", na consciência de que só em atividade conseguirão impulsionar "as sinergias que sustentam as inúmeras famílias do concelho".

O novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 940.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 47.000 morreram. Ainda nesse universo de doentes, cerca de 180.000 recuperaram.

A doença afeta agora sobretudo o continente europeu, onde se registam mais de 508.000 casos confirmados e de 34.500 mortos.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 9.034 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 209 morreram, 1.024 estão internados em hospitais, 68 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. O concelho conta hoje, segundo dados da autarquia, com 343 infetados e 13 óbitos entre os seus 55.400 habitantes.

A 18 de março foi também decretado o estado de emergência para todo o país, o que entrou em vigor às 00:00 do dia 22, sendo que a Assembleia da República aprovou hoje o prolongamento dessa medida até ao dia 17 de abril.

Também os concelhos da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, estarão desde as 00:00 desta sexta-feira sujeitos a cerco sanitário.