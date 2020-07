Em comunicado, a SRSul da Ordem dos Enfermeiros (OE) alerta para "o risco de os surtos continuarem a atingir os lares para idosos", com base na sua experiência no terreno, se as estruturas residenciais para idosos (ERPI), na sua generalidade, continuarem a funcionar com "recursos abaixo do mínimo" e se a maioria destas estruturas continuar a "violar a lei no que toca ao número de enfermeiros contratados".

"Existe um diploma legal (Portaria n.º 67/2012, de 21 de março) que estabelece o rácio enfermeiro/utente, mas que a grande maioria não cumpre, impunemente", refere o comunicado.

O documento indica ainda que estas situações de risco de surto podem continuar se, "perante esta generalizada falta de enfermeiros nas ERPI, os ajudantes de lar, a mando dos responsáveis, continuarem a assumir funções que são próprias do profissional de saúde" e se "a generalidade das ERPI não tiverem planos de contingência de acordo com as orientações das autoridades de saúde".

Algumas ERPI, alerta a SRSul da OE, por falta de profissionais nos seus quadros e com o objetivo de obter "maiores lucros", continuam a solicitar aos centros de saúde locais, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a deslocação de enfermeiros às suas instalações para prestação de cuidados de enfermagem aos utentes.