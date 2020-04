O SIM lembrou que a portaria 90-A/2020, de 09 de abril, determinou a renovação automática das receitas médicas, durante o decurso da pandemia e, se e a iniciativa "parecia ter boas intenções", já a sua operacionalização pela ACSS/INFARMED/SPMS está "a gerar o caos" nas receitas médicas dos utentes.

"O que está a ser feito não é permitir aos utentes a dispensa de mais caixas de medicamentos com a mesma receita, que teria agora maior validade. O que está a ser feito é o envio de SMS com cópias das receitas de medicamentos que pudessem ser considerados crónicos a todos os utentes. Ora isto significa que estão a ser ativamente enviadas mensagens aos utentes com receitas de medicamentos que não foram prescritos para toma crónica ou de medicamentos que já foram suspensos pelos respetivos médicos", adverte o SIM.

Na opinião do sindicato, "dificilmente se inventaria iniciativa mais perigosa", pelo que o SIM apela à suspensão do envio de SMS e reavaliação da operacionalização do regime criado pela Portaria n.º 90-A/2020".

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

A agência Lusa contactou os Serviços Partilhados do ministério da Saúde e aguarda uma resposta.