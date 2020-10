Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A Escola Básica Marques Leitão, em Valbom, Gondomar, encerra na segunda-feira, por falta de funcionários para cumprir as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS) relacionadas com a covid-19, informou hoje a direção do agrupamento escolar.