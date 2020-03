Sobre as críticas de inação feitas pela OMS, Francisco George afirmou: “cada país toma as suas decisões e ainda é cedo para olhar para trás e avaliar”.

Defendeu que os países se devem preparar para “ter planos e contingência e mobilizar meios para conterem a propagação desta nova doença”.

Dado que a Covid-19 tem expressão pandémica, explica o especialista, esta irá “afetar todos os Estados a nível global”.

“Os vírus não usam passaporte, não respeitam fronteiras e a propagação a todos os países nos dias de hoje é inevitável”, sublinhou.

O médico de saúde pública realçou a importância de serem respeitadas as orientações e medidas de contenção da DGS e de as pessoas procurarem fontes de informação fiáveis, alertando que “o alarme e o pânico são inimigos da saúde pública”.

O CNSP é composto por um máximo de 20 membros, designados em representação dos setores público, privado e social, incluindo as áreas académica e científica, com funções consultivas do Governo no âmbito da prevenção e do controlo das doenças transmissíveis e outros riscos para a saúde pública e, em especial, para análise e avaliação das situações graves, nomeadamente surtos epidémicos de grande escala e pandemias, competindo-lhe fundamentar proposta de declaração do estado de emergência, por calamidade pública.

A Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.