Com as aulas presenciais suspensas, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus, que infetou até agora mais de mil pessoas em Portugal, milhares de alunos estão desde o início da semana em casa a ter aulas à distância.

De acordo com o Ministério da Educação (ME), as cerca de 700 escolas de referência que permanecem abertas serviram uma média de 5.500 refeições diárias aos alunos mais carenciados: A região de Lisboa e Vale do Tejo garantiu cerca de 3.500 almoços diários, seguindo-se a região Centro (cerca de 800), o Norte (cerca de 650), o Alentejo (cerca de 350) e, por fim, o Algarve (cerca de 250).

A distribuição das refeições escolares está a ser feita de formas diversas. Em alguns casos, os alunos ou encarregados de educação estão a recolher as refeições embaladas e levam-nas para casa, em outros casos os alunos estão a usar os refeitórios escolares, “respeitando o Plano de Contingência implementado, de acordo com as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)”, garante o ME.

Também há autarquias a entregar as refeições em casa dos estudantes, alguns almoços são feitos nas cantinas escolares enquanto outros são cozinhados pelos serviços municipais.