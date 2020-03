A comunidade autónoma de Madrid é a que mais casos tem, seguida da Catalunha.

O primeiro-ministro espanhol anunciou na terça-feira um pacote de medidas tomadas no quadro do atual "estado de emergência' em que serão mobilizados 200 mil milhões de euros, quase 20% do PIB, para combater os efeitos económicos e sociais no país da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus.

A Espanha é um dos países mais atingidos com a pandemia Covid-19 que já infetou em todo o mundo mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.