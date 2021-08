Com os novos números, o total de casos desde o início da pandemia em Espanha, em fevereiro de 2020, ascende a 4.660.473, enquanto o de mortes subiu para 82.320.

A pressão nas unidades de cuidados intensivos caiu hoje pelo segundo dia consecutivo, havendo 1.947 internados, menos 40 do que no dia anterior.

Segundo os dados oficiais, a taxa de incidência de transmissão diminuiu precisamente para 500 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, menos do que os 503 registados terça-feira e menos 110 do que há uma semana.

A pressão nas unidades de cuidados intensivos tinha subido incessantemente entre 08 de julho e 09 deste mês.

A transmissão acumulada a sete dias também caiu e situa-se hoje em 205 casos por cada 100.000 habitantes, menos 10 pontos do que na terça-feira.

A covid-19 provocou pelo menos 4.314.196 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.