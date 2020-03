O chefe de Governo pediu “unidade, serenidade e estabilidade” perante o surto do Covid-19.

Pedro Sánchez, que presidiu na manhã de hoje à comissão de monitorização do novo coronavírus, exigiu que todos os cidadãos sigam estritamente as indicações, “como já estão a fazer”, e que ouçam atentamente as recomendações de saúde prescritas nas comunidades autónomas.

“Essa causa não distingue ideias ou cores”, disse Sanchez, que defendeu a gestão do Governo diante desta crise de saúde, enfatizando que a Espanha tem um sistema de saúde robusto e dotado de profissionais “excelentes”.

O Ministério da Saúde da Espanha confirmou hoje 999 casos do novo coronavírus (Covid-19) no país, a maioria dos quais localizados na Comunidade de Madrid (469) e no País Basco (149).