As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 389 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 48.013.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha aumentou hoje para 194 registos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais quatro do que na sexta-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (280), País Basco (268) e Cantábria (242).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 840 pessoas com a doença, das quais 151 na Catalunha, 145 na Comunidade Valenciana e 128 em Madrid.

Em todo o país há 11.736 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,61% das camas, das quais 2.068 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 21,68% das camas desse serviço.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, assegurou hoje que a vacinação contra a covid-19 deverá começar em “04 ou 05 de janeiro”, depois de a Agência Europeia do Medicamento a aprovar em 29 de dezembro.

O responsável governamental acrescentou que as comunidades autónomas espanholas podem estar tranquilas sobre o processo de vacinação, uma vez que “haverá vacinas para todos e haverá mais do que suficiente”.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.