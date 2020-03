“Como pai compreendo e estou solidário com os pais das crianças que estiveram na escola com mais um caso de infeção por coronavírus”, disse Filipe Froes, coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para o Covid-19.

“É nestas alturas que é necessário transmitir tranquilidade e confiança pelas pessoas que mais estão dentro do assunto para promover a serenidade necessária, estou certo de que a Direção-Geral da Saúde assim o fará”, acrescentou o pneumologista.

Enquanto perito, Filipe Froes afirmou que as crianças são “o grupo populacional que tem uma baixa taxa de infeção” e quase nenhuma taxa de gravidade, explicando que o principal se prende com o risco de transmissão na comunidade.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública também realçou o facto de haver “poucos casos descritos em crianças e casos severos ainda menos”.

“Não é desdramatizar, mas é importante que as pessoas tenham essa perceção que, do ponto de vista do novo coronavírus, com os dados que temos até ao momento, as crianças não são dos grupos mais vulneráveis”, disse Ricardo Mexia.