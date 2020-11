Os hospitais do setor social e privado podem vir a receber até 8.431 euros por um doente covid que necessite de ventilação durante mais de quatro dias, avança o Jornal de Notícias que teve acesso à minuta do acordo entre as administrações regionais de Saúde e os hospitais privados e do setor social, uma das ações de combate à segunda vaga da pandemia.

Segundo o JN, os episódios de internamento com ventilação até 96 horas poderão custar aos cofres do estado 6.036 euros. Se não for necessário suporte respiratório, a estadia de um doente num destes hospitais, independentemente da duração, poderá ficar por 2.495 euros.

No que concerne aos doentes não covid, que também poderão vir a ser transferidos para estes hospitais de forma a aliviar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, os valores pressupõe descontos de pelo menos 20% face ao custo que o procedimento ou tratamento teria num estabelecimento público.

Em nenhum destes cenários é cobrado qualquer valor ao paciente, desde que este provenha de um hospital do SNS.

As condições e os preços apresentados estão a ser estudados pelos hospitais, revela o JN que afirma ainda que os valores discutidos estarão abaixo dos preços pagos pelo Ministério da Saúde às unidades do SNS.

O acordo entre o setor público e privado há muito que é aguardado, o que não significa, no entanto que acordos pontuais não tenham vindo a acontecer. No passado dia oito de novembro, o primeiro-ministro António Costa anunciou que o Estado, através da Administração Regional de Saúde do Norte, já contratualizou com os setores privado e social a utilização de 116 camas hospitalares para tratar doentes covid.

“Neste momento, por acordo, já temos só para doentes covid 116 camas contratadas na ARS-N, com o Hospital Fernando Pessoa, com o Hospital da Trofa, com a CUF Porto e ainda com a União das Misericórdias Portuguesas”, revelou então líder do governo.