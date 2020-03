Numa nota enviada à comunicação social, o município liderado por Diamantino Sabina pede às empresas que “laborem sem trabalhadores que tenham necessidade de se deslocarem de/e para o concelho de Ovar, encontrando estratégias alternativas”.

“Em casos de manifesta urgência, devidamente fundamentada e pontualmente, os empresários poderão entrar em contacto com o Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Ovar (contactos: 256509154, 256509155, 256 509156), o qual avaliará e estabelecerá os procedimentos adequados, caso haja lugar a fundamentação”, dá conta a mesma nota.

Lembrando que foi fixada uma cerca sanitária no concelho vizinho, a Câmara Municipal de Estarreja estende o apelo aos cidadãos, para que cumpram rigorosamente a medida, de forma que “a cerca sanitária cumpra a sua função: conter a pandemia”.

São exceções as seguintes situações: “Profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e serviços de socorro”, pessoas “de regresso ao local de residência habitual”, situações “justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada”, e deslocações para “abastecimento do comércio alimentar e farmacêutico, de combustíveis e de outros bens essenciais”.

Durante o período de vigência das medidas de contenção da pandemia da covid-19, o município de Estarreja vai também prestar apoio psicossociológico aos cidadãos, foi hoje anunciado.

A iniciativa “Cuidar à distância” arranca na segunda-feira, com os técnicos de psicologia disponíveis para contactos via telefónica ou digital.

De acordo com nota divulgada hoje pela autarquia, o objetivo desta medida é ajudar os estarrejenses a aprender a “lidar com as profundas alterações e implicações nas suas rotinas diárias”, esclarecer “dúvidas e auxiliar a lidar com as medidas de distanciamento social e isolamento profilático impostas pela pandemia”, e ainda “proporcionar apoio à comunidade educativa e comunidade em geral, no sentido de minorar o impacto da crise associada à covid-19 e o favorecimento de fatores protetores associados à saúde mental”.

Portugal tem 14 mortes associadas ao vírus da covid-19 confirmadas, mais duas do que no sábado, e 1.600 pessoas infetadas, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde.

Na terça-feira, o Governo declarou o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.