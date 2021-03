“Este é um fim de semana especial, este é um fim de semana onde preparamos a escalada que queremos fazer na vacinação a nível nacional”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues durante a visita à escola secundária Pinheiro e Rosa, em Faro.

Esta escola tem funcionado durante o fim de semana como centro de vacinação para docentes e não docentes do pré-escolar, do 1.º ciclo e da escola a tempo inteiro.

O ministro da Educação adiantou que foi possível “vacinar 44.000 docentes e não docentes” no sábado, “entre os centros de saúde, os grandes centros de vacinação que existem nos centros urbanos de maior dimensão e que já estão preparados ou em preparação, e também através de escolas”.

“Hoje é também um dia importante, conseguimos multiplicar por dois aquilo que conseguimos no dia de ontem [sábado] e, necessariamente, teremos também aqui a atenção de, não no próximo fim de semana, mas no fim de semana de 11 e 12 [de abril], continuar este processo de vacinação dos profissionais da educação”, antecipou.

Tiago Brandão Rodrigues considerou que este “é um número importante” e que dá “esperança” de que é possível “escalar esta vacinação”, porque o “sistema de saúde está preparado” e as “escolas estão aqui também, se necessário, para coadjuvar” no processo de imunização da população portuguesa.

O governante deixou um apelo a todos os portugueses e professores para que aceitem e adiram à vacinação contra a covid-19 quando forem chamados pelas autoridades de saúde, porque se trata de um processo que “deve orgulhar a todos” e, embora possa “parecer um gesto egoísta”, representa “um gesto altamente altruísta”.

“É também através deste altruísmo que nos vacinamos por nós, mas também pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos alunos e por aqueles que trabalham connosco”, argumentou.

Tiago Brandão Rodrigues deixou ainda uma “palavra de agradecimento” a todos os que nos sistemas educativo e de saúde estão a trabalhar no processo de vacinação e reiterou a mensagem de “sensibilização” para que as pessoas “não recusem de todo a vacina”.

À entrada da escola Pinheiro e Rosa o ministro da Educação foi abordado por elementos do Sindicato dos Professores da Zona Sul, afeto à Federação Nacional de Professores (Fenprof), que pediu “mais investimento na educação”, a “valorização da profissão” e abertura do ministério para ouvir as propostas e preocupações.

Tiago Brandão Rodrigues respondeu que o Governo “está a trabalhar” para melhorar as condições dos professores e do sistema educativo e destacou a importância do dia, considerando que o processo de vacinação é também uma importante medida para criar melhores condições no sistema de ensino.