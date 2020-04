“O Governo dos Estados Unidos não tomou qualquer medida para desviar os fornecimentos de máscaras [do consórcio] 3M destinadas à Alemanha e não temos conhecimento dessa carga”, afirmou à agência noticiosa AFP um porta-voz da embaixada norte-americana na Alemanha.

Na sexta-feira, as autoridades de Berlim afirmaram que tinha sido “confiscada” no aeroporto de Banguecoque, Tailândia, uma encomenda de 200.000 máscaras de proteção contra a covid-19 destinadas à polícia da capital germânica, suspeitando de uma intervenção norte-americana.

O senador do departamento do Interior da cidade-estado de Berlim, Andreas Geisel, utilizou inclusive o termo de “pirataria moderna”, ao considerar que “não se atua assim com os parceiros transatlânticos”.

O presidente da câmara municipal de Berlim, Michael Müller, também emitiu fortes críticas aos Estados Unidos.