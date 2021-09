De acordo com a Associated Press, todos os estrangeiros que voem para os EUA vão precisar de mostrar o comprovativo de vacinação antes do embarque, bem como a prova de um teste covid-19 negativo feito três dias antes do voo. Assim, os passageiros totalmente vacinados não serão obrigados a fazer quarentena.

O coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia, Jeff Zients, referiu ainda que Biden também vai tornar mais rígidas as regras de testagem para cidadãos americanos não vacinados, já que estes vão passar a ser testados um dia antes da partida para os EUA, bem como no regresso ao país.

Outra novidade anunciada é o facto de Biden também pretender exigir que as companhias aéreas recolham informações de contacto de viajantes internacionais para facilitar o rastreamento em caso de necessidade.

No início de agosto, a Casa Branca admitiu que as restrições de entrada nos Estados Unidos, impostas a vários países devido à pandemia de covid-19, não eram "coerentes" e assegurou estar a trabalhar num novo sistema mais apropriado à situação epidemiológica global.

As restrições de viagem foram impostas no início da pandemia pelo governo do Presidente Donald Trump (2017-2021), e Biden manteve-as, com algumas alterações.

Nos últimos meses, aumentaram as críticas ao governo norte-americano por vetar a entrada de viajantes procedentes do espaço Schengen da União Europeia (UE) — e de outros países, como o Brasil, a China, a Índia, o Irão, a África do Sul, o Reino Unido e a Irlanda — mas não de outros continentes ou países com taxas de infeção por coronavírus SARS-CoV-2 mais elevadas.

Na altura, a Casa Branca insistiu que não levantaria as suas restrições de viagem devido à propagação à escala global da variante Delta do coronavírus, mais contagiosa.

Todavia, os seus argumentos para manter o veto à entrada de viajantes da Europa perderam alguma força agora que a UE ultrapassou os Estados Unidos em número de pessoas vacinadas.