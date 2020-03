Em comunicado, a Câmara de Tomar (distrito de Santarém) afirma que foram hoje encerradas as piscinas municipais e todas as suas valências, decorrendo à porta fechada as competições federadas, nomeadamente no Estádio e Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, tendo sido suspenso o Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática, previsto para domingo.

“Todos os eventos, sejam eles promovidos pela Câmara Municipal de Tomar ou por outras entidades, a realizar em espaços municipais de âmbito cultural como o Cine-Teatro Paraíso, Complexo Cultural da Levada ou o auditório da Biblioteca Municipal, estão suspensos de dia 12 de março a 5 de abril. Na biblioteca, encerra ainda o espaço internet”, afirma o comunicado.

Por outro lado, o município lançou a campanha “Não venha, ligue”, pedindo aos munícipes que privilegiem o contacto telefónico com os serviços municipais.

A autarquia decidiu ainda adiar para o início do próximo ano letivo o Seminário Regional de Educação e o Bibliotecando em Tomar, “apesar de decorrerem depois deste período, mas por implicarem inscrições de docentes oriundos de todo o país”.