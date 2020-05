"O adiamento da Expo 2020 Dubai para 01 de outubro de 2021 - 31 de março de 2022 será formalmente aprovado pelo Gabinete da Exposição Internacional (BIE, na sigla inglesa)), tendo a resolução obtido até ao momento o limite necessário de dois terços", anunciou o organismo, num comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o BIE recomendou o adiamento no final de abril, mas submeteu a decisão à votação dos seus países membros, que têm até 29 de maio para se pronunciarem.

Devido à pandemia, os Emirados Árabes Unidos solicitaram oficialmente, no início de abril, que a Expo fosse adiada por um ano.

O Dubai contava com a feira internacional para atrair cerca de 25 milhões de turistas e estimular a sua economia, que é fortemente dependente do comércio, do turismo e do setor imobiliário, setores que sofreram os efeitos das restrições impostas para conter a propagação de covid-19.

Naquele território estão também milhões de trabalhadores estrangeiros, alguns dos quais desempregados ou não remunerados devido à epidemia do novo coronavírus e às dificuldades económicas.