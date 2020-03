A autarquia contava investir entre 400 a 500 mil euros, mas parte desse montante teria retorno nas licenças das tascas e na venda de bilhetes, por isso Álamo Meneses alega que o cancelamento não terá impacto no orçamento do município.

O mesmo não se poderá dizer do comércio local e de várias instituições e particulares que aproveitavam os dias das festas para montar tascas e feiras, procurando angariar receitas extraordinárias.

“No que diz respeito aos particulares, o impacto é terrível e nós estamos bem conscientes disso. Uma das nossas grandes dificuldades e aquilo que mais pena causa neste cancelamento é exatamente o enorme problema que nós estamos a causar aos privados. Há muita gente nesta ilha que arredonda o seu rendimento anual com o dinheiro que faz naqueles dias da festa”, apontou.

Também o setor do turismo se ressentirá, sobretudo, tendo em conta que restaurantes, hotéis e outras atividades conexas já estão a viver uma situação de “verdadeiro colapso”.

“Não estamos perante uma coisa que vá desaparecer nos próximos dias, estamos perante uma situação que infelizmente, tudo indica, se prolongará por muito tempo. Enquanto se mantiver essa situação, temos que manter a segurança e o respeito necessário para que ninguém fique doente. Quando a Autoridade de Saúde considerar que já não há riscos, aí teremos que reavaliar e pensar a situação”, salientou Álamo Meneses.

Logo a seguir à Páscoa, têm início na ilha Terceira, tal como nas restantes ilhas dos Açores, as festas do Divino Espírito Santo.

Durante oito semanas, populares e comissões de festas rezam o terço durante uma semana e no domingo celebram com uma coroação na Igreja e um almoço, que junta amigos e familiares.

A essas festas estão também associadas as tradicionais touradas à corda da ilha Terceira, que juntam milhares de pessoas, entre 01 de maio e 15 de outubro.

As licenças municipais para as festas dos Impérios do Espírito Santo e para as touradas estão, no entanto, suspensas, até que a Autoridade de Saúde Regional garanta que existem condições de segurança para a sua realização.

“Neste momento, não há condições para ser feito. Enquanto a Autoridade de Saúde não declarar que há segurança para ocorrerem ajuntamentos, não poderá ocorrer nenhuma destas festas”, afirmou Álamo Meneses.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.