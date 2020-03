Em informação prestada à agência Lusa, fonte do município do litoral do distrito de Coimbra explicou que a lotação máxima total dos 10 ‘bungalows' é de 42 lugares.

Encontram-se disponíveis sete alojamentos de tipologia T1 (que comportam um máximo de quatro pessoas cada), um T0 com capacidade para duas pessoas e dois T2 que conseguem albergar 12 pessoas no total.

O município acrescenta que os profissionais de saúde que pretendam a referida estadia no parque municipal de campismo, localizado na zona norte da cidade, "devem articular a disponibilidade" com o conselho de administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.