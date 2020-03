"Numa iniciativa da ANIVEC – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção, um grupo de várias empresas de referência do setor estão já mobilizadas para colocarem os seus ativos ao serviço da saúde pública", refere a entidade, em comunicado.

"Estas empresas, a que poderão juntar-se outras, estão a disponibilizar as suas competências e capacidades técnicas para assegurarem a produção de equipamentos de proteção individual e vestuário de trabalho para os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros", adianta a ANIVEC.

"O contexto excecional que se vive no mundo e em Portugal com a proliferação do Covid-19, que até ao momento já contabiliza 448 casos confirmados de infeção pelo vírus, levou a esta iniciativa, que tem como objetivo contribuir para a mitigação do impacto" do novo coronavírus.