"É um esforço grande de diferentes áreas do Governo, como o Ministério da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, já que grande parte dos equipamentos vem do exterior, e há uma rutura do mercado", salientou a secretária de Estado.

Patrícia Gaspar destacou ainda que os bombeiros são responsáveis por grande parte do transporte pré-hospitalar dos doentes suspeitos e confirmados com covid-19, adiantando que há 307 Corpos de Bombeiros a funcionar a 100% e que há 118 entidades a funcionar com uma capacidade entre os 75% e os 100%, isto, quando estão identificados 116 bombeiros com testes positivos ao novo coronavírus.

Portugal regista 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 23 mortos (+3%) e mais 603 casos de infeção (+2,8%).

Das pessoas infetadas, 1.146 estão hospitalizadas, das quais 207 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou de 917 para 1.143.