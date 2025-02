O alerta foi dado às 3h53, devido ao “derrame de mil litros de amoníaco”, disse um porta-voz do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A mesma fonte indicou que “foi acionado o veículo do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa especializado neste tipo de ocorrência” e que a fuga “já está controlada”.

O porta-voz disse que foi criado um perímetro de segurança com uma extensão de 200 metros, algo que levou à retirada de pessoas das suas habitações, “apenas por precaução”.

Por volta das 5h45, ainda estavam no local 26 operacionais e nove veículos, de acordo com o portal na Internet da ANEPC. Neste momento o incidente está em conclusão, mas ainda estão no local 30 operacionais com 11 meios terrestres.

Segundo informações da SIC Notícias recolhidas no local, o amoníaco é usado nos circuitos dos frigoríficos onde é armazenada a carne. Durante a madrugada, houve uma fuga num dos tubos que transportam o amoníaco.

Em declarações ao canal, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, Armando Baptista, confirmou que o perímetro foi alargado por razões de segurança. A fuga está "seccionada", informou.

O comandante aproveitou ainda para pedir às pessoas nas proximidades para que não entrem em "pânico" e alertou: "Pode haver algum cheiro na casa das pessoas porque a fuga entrou na área pluvial e, portanto, é provável que, através das condutas de água, possa chegar a casa das pessoas. Podem sentir um ligeiro cheiro. Não têm de entrar em pânico", disse, referindo que "não há risco".

Armando Baptista também que "22 pessoas foram retiradas de casa e 39 retiradas no imediato de uma empresa contígua". Depois, foi promovida a "evacuação de outras empresas num número superior a 170 pessoas".

No local estão também os Sapadores de Lisboa, com uma unidade especial de matérias perigosas, e, em coordenação com o serviço municipal de proteção civil, estão a monitorizar a situação.

O que é o amoníaco?

O amoníaco é um composto químico constituído por um átomo de nitrogénio (N) e por três átomos de hidrogénio (H). Estes átomos distribuem-se numa geometria molecular piramidal trigonal e a fórmula química do composto é NH3.

Com odor característico e sufocante, muito solúvel na água. O líquido reage com a libertação de gases tóxicos e é explosivo em contacto com hipoclorito (“lixívia”). Não pode estar exposto a fontes de calor e luz solar direta e caso exposto a fonte de calor liberta vapores tóxicos.

A respiração de gás que tenha amoníaco pode causar:

Aumento da pressão sanguínea, irritação da pele, dos olhos e das vias respiratórias, tosse, e dor pulmonar;

A inalação pode causar dificuldades respiratórias, queimadura da mucosa nasal, faringe e laringe, e edema pulmonar;

Quando em contacto com a pele, causa dor, eritema (coloração avermelhada da pele provocada por vasodilatação capilar - sinal de inflamação). Em altas concentrações pode haver queimaduras profundas. Em contacto com os olhos em baixa concentração origina irritação ocular e lacrimejar dos olhos. Quando em concentrações mais altas, pode causar conjuntivite (inflamação da conjuntiva ocular), erosão da córnea (parte anterior transparente protetora do olho) e cegueira temporária ou permanente;

Podem também surgir reações tardias, como cataratas, atrofia da retina e fibrose pulmonar (substituição do tecido pulmonar por um tecido cicatricial);

A ingestão causa náuseas, vómitos e inchaço nos lábios, boca e laringe.

O que fazer em caso de intoxicação?