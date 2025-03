"Os nossos militares e o governo têm as capacidades, as ferramentas, digamos, para manter a situação na linha da frente. Não estão obviamente sujeitos à divulgação. Continuaremos a trabalhar com os EUA através de todos os canais disponíveis de forma calma", disse Denhys Shmyhal, que reconheceu, porém, outros problemas.

De acordo com o ministro, a pausa de Donald Trump na ajuda militar representa riscos para as reparações, manutenção e fornecimento de munições para o sistema Patriot, vital para a defesa aérea da Ucrânia.

Este sistema, recorde-se, é o único que Kiev tem capaz de repelir ataques de mísseis balísticos russos.

Também por isto o membro do governo ter dito esta terça-feira que o seu país estava pronto para assinar um acordo de minerais com os EUA e a reatar conversações com o governo de Trump.

