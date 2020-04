Já no Lar de Santa Isabel, em Mafamude, registaram-se duas mortes de idosos e seis infetados: três estão hospitalizados e outros tantos em isolamento assistido.

De acordo com Eduardo Vítor Rodrigues as mortes ocorridas nesta residência sénior foram de idosos que testaram covid-19 positivo, mas tinham outras patologias.

O terceiro caso descrito foi registado no Centro Social de Oliveira do Douro que cinco infetados, quatro deles em internamento hospitalar.

"Está a ser feita uma bateria de testes aos idosos e técnicos da instituição", garantiu Eduardo Vítor Rodrigues.

Por fim, foi revelada a situação do Lar do Padre Alves Correia, no Candal, "onde um idoso que regressou do hospital testou positivo para o novo coronavírus, estando em isolamento e a ser tratado, enquanto os testes dos restantes deram negativo", descreveu o autarca.

"Estamos a apoiar lares públicos e privados da mesma maneira", concluiu Eduardo Vítor Rodrigues, frisando a convicção de que a revelação de dados de infetados por concelho "não faz sentido" porque, defendeu, "gera um efeito desgastante e desinformação local" porque o número "deve ser refletido em termos proporcionais por número de habitantes".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.