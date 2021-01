Os números são avançados pela administração do hospital, que adverte, mais uma vez, para a sobrelotação do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória, e renova o apelo à população dos concelhos de Almada e Seixal, para, em caso de doença, recorrer em primeiro lugar ao médico de família e Centros de Saúde.

“A população deve dirigir-se primeiro às áreas dedicadas para doentes respiratórios - ADR – da Trafaria e do Seixal que, aos sábados e domingos, funcionam entre as 8:00 e as 20:00. O HGO alerta a população para que reserve as situações mais complexas, graves, agudas e urgentes para serem assistidas no hospital”, pode ler-se na nota do hospital.

Segundo a mesma fonte, o número de doentes internados em enfermaria, positivos para a infeção por SARS-COV-2 voltou a crescer, razão pela qual o HGO irá “reajustar novamente a lotação afeta à covid-19.

“De 24 para 31 de janeiro, o HGO verificou um crescimento de 21% no total de doentes internados, positivos por infeção por SARS-COV-2. No dia 24 de janeiro, o número total foi de 204. Hoje, dia 31 de janeiro, o número daqueles doentes subiu para 242”, informa a nota.

Em enfermaria, o HGO tinha há uma semana 177 doentes internados e hoje tem 204 pessoas internadas por covid-19.

Na UCI, entre os dias 24 e 31 de janeiro, verificou-se um aumento de 45% de doentes com covid-19, sendo que há uma semana estavam internadas 19 pessoas e hoje estão 27.

Face a este cenário, o HGO permanece no nível III do seu Plano de Contingência, mantendo a sobrelotação do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória.

“Nos últimos três meses o HGO tem mantido uma taxa de esforço elevada e contínua, sendo um dos hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo com maior número de doentes "covid", internados em enfermaria e cuidados intensivos”, conclui a nota.

Hospitais do Centro registam 47 altas em 24 horas

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro anunciou hoje que registou no sábado 47 altas, 42 em enfermaria e cinco em unidades de cuidados intensivos, nos hospitais públicos da região, com exceção para o distrito de Aveiro.

“Até às 24:00 deste sábado registaram-se 42 altas em enfermaria covid e cinco altas de Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) covid”, adianta um comunicado de imprensa da ARS do Centro.

A nota explica que os dados recolhidos neste sábado não contabilizam os do Centro Hospitalar Baixo Vouga, distrito de Aveiro, que contempla o Hospital Infante D. Pedro, Hospital Distrital de Águeda e o Hospital Visconde Salreu de Estarreja.

O documento refere que “há um total de 1.405 doentes covid internados, destes 1.269 em enfermaria, mais um do que no sábado, e 136 em UCI, dos quais 106 ventilados” e registaram-se “85 admissões hospitalares”.

Os hospitais públicos da região Centro contabilizaram “47 óbitos em meio hospitalar”, ou seja, em unidades dos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, uma vez que os dados de Aveiro hoje não foram contabilizados.

“As taxas de ocupação quer nas enfermarias covid, quer nas UCI covid nos hospitais da região é de 91%. Não houve alteração do número de camas covid em enfermaria ou UCI nos Hospitais da região”, assume o comunicado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.