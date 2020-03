Questionado pela agência Lusa, o presidente executivo (CEO) da SC Fitness confirmou a adoção desta medida de prevenção, que abrange as 37 unidades do grupo em todo o país e “visa proteger os clientes, colaboradores e parceiros, contribuindo para o esforço necessário de contenção na circulação social”.

Segundo explicou Bernardo Novo, “apesar de não existir uma orientação governamental de encerramento dos ginásios em Portugal”, a SC Fitness pretende assim “ajudar a debelar, com eficácia e sentido de urgência, a pandemia de Covid-19”.

“Desde o início desta crise que a preocupação da SC Fitness, percebendo que se tratava de uma matéria que exigia avaliação técnica, foi acompanhar as medidas propostas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente quanto à elaboração de um plano de contingência, à implementação de medidas de reforço de desinfeção e limpeza, à redução dos acessos a aulas de grupo e à monitorização de eventuais casos de infeção com Covid-19 em colaboradores e sócios – o que, felizmente, nunca aconteceu”, disse à Lusa.

De acordo com Bernardo Novo, na passada quarta-feira a empresa decidiu que fecharia os seus ginásios “caso a orientação do Ministério da Saúde e da DGS fosse no sentido do encerramento incondicional de estabelecimentos de ensino”, por considerar que “o risco potencial de propagação seria similar em ambos os casos”.