Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que está a realizar uma operação que visa o controlo, fiscalização e vigilância das medidas impostas pelo estado de emergência devido à pandemia de covid-19, que entrou em vigor às 00:00 de domingo, tendo registado detido oito pessoas até às 08:00 de hoje.

A GNR avança que uma mulher de 53 anos foi detida no concelho de Ovar pelo crime de desobediência por ter passado a cerca sanitária, tendo sido notificada para ser presente no Tribunal Judicial de Ovar.

No comando territorial do Porto, foi detida em flagrante delito uma mulher de 40 anos pelo crime de desobediência ao cumprimento do período de isolamento profilático covid-19, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo a GNR, esta mulher, sem antecedentes criminais, foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência (TIR) com obrigação de permanência no domicílio.

No distrito de Faro, dois homens de 21 anos foram detidos, em Lagoa, pelo crime de ofensa à integridade física qualificada, uma vez que estavam em violação do dever geral de recolhimento imposto pelo estado de emergência em curso.