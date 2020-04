A ação começou pelas 16:30 na área de serviço de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, e desenrolou-se em duas fases, com o envolvimento de militares de várias valências do Comando Territorial da GNR da Guarda, nomeadamente dos Destacamentos de Trânsito, Territorial e de Intervenção.

A primeira fase da iniciativa, que decorreu até por volta das 17:45, incidiu sobre os veículos que seguiam em direção a Vilar Formoso e a segunda, realizada depois daquela hora, visou todas as viaturas que circulavam em direção a Aveiro.

"Esta operação está integrada nas medidas, no reforço de policiamento, que temos para este novo período de emergência", explicou aos jornalistas o capitão David Batista, comandante do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda.

Segundo o responsável, os elementos no terreno tinham como missão "fazer o controlo de movimentos, perceber quem é que está a circular na via, qual é o motivo e ver se esse motivo se enquadra nas exceções do Decreto Regulamentar n.º2-B".

"Estamos também a fazer um trabalho de esclarecimento das pessoas para o cumprimento das medidas que estão preconizadas, com especial destaque para o período da Páscoa, entre os dias 09 e 13 [de abril], em que os movimentos vão ser ainda mais limitados, porque a regra geral é que as pessoas não poderão sair do seu concelho, salvo as exceções do Decreto Regulamentar", disse.

O capitão da GNR indicou que todas as pessoas que têm sido fiscalizadas na operação ou estão ligadas ao transporte de mercadorias ou se deslocam de e para o seu local de trabalho.

Os motoristas dos transportes internacionais que seguem em direção à fronteira de Vilar Formoso estão a ser aconselhados "a terem o máximo de cuidados possíveis" durante o percurso.