Fonte da câmara de Gondomar indicou à agência Lusa que a medida está preparada para acolher até 100 crianças e será redesenhada conforme as inscrições que esta autarquia do distrito do Porto venha a receber.

As crianças poderão ser deixadas ao cuidado de funcionários, nomeadamente técnicos ligados às atividades de enriquecimento curricular, nas escolas Básica de Júlio Dinis e Básica de Rio Tinto.

Caberá à autarquia, que não adiantou valores de investimento com esta iniciativa, garantir as refeições.

Em comunicado, a câmara aponta que esta resposta é dirigida aos filhos de profissionais de saúde, de forças de segurança e de outros serviços essenciais, cujos pais se encontrem a trabalhar e não tenham retaguarda familiar a quem possam confiar os seus filhos.

Esta solução e válida para o ensino pré-escolar, 1.°, 2.° e 3.° ciclos do ensino básico.

“O objetivo é dar resposta aos constrangimentos causados às famílias dos profissionais de serviços essenciais que não possuem retaguarda para os seus descendentes, tendo em consideração a situação excecional em que vivemos”, refere a câmara em comunicado.

Portugal contabiliza pelo menos 4.276 mortos associados à covid-19 em 285.838 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.433.378 mortos resultantes de mais de 60,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.