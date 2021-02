"Não nos vamos enganar a nós próprios. Não vamos dizer que estamos a reduzir os casos para 50 sem fazer testagem, para depois termos surtos", disse o presidente do Governo Regional da Madeira, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à empresa Francisco Câmara - Climatização, Sistemas de Ar Condicionado e Eletricidade, no Funchal.

Realçando que se está “a fazer uma testagem alargada e intensiva, quer o setor público, quer o setor privado", Miguel Albuquerque assegurou que o processo de testagem no arquipélago é "transparente".

"Estamos a fazer uma testagem geral e, dentro da capacidade, estamos a tentar e a conseguir conter a proliferação da pandemia", referiu, salientando que a capacidade de resposta hospitalar também é "eficaz".

A Madeira tem registado nos últimos dias um número de novos casos diários superior a 80, mas inferior a 100.

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) indica, contudo, que o rácio de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus na região - superior a 1 - é o mais elevado do país.

Sobre estes valores, Miguel Albuquerque atribuiu o índice ao facto de a Madeira efetuar mais testes, ao mesmo tempo que mantém a economia e parte das escolas operacionais.

"Nós temos um conjunto de medidas de contenção da pandemia, mas que permite que a economia continue a funcionar, que as pessoas não fiquem fechadas em casa e que os alunos tenham acesso aquilo que é fundamental, que é a sua educação, quer com aulas presenciais, quer com aulas digitais", afirmou.

De acordo com a Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 1.757 casos ativos de covid-19, num total de 5.974 confirmados desde março de 2020.

Desde o início da pandemia foram reportados 58 óbitos associados à doença, entre os quais um doente transferido no final de janeiro de Lisboa.

O laboratório de patologia clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) processou, até terça-feira, 286.292 amostras para teste PCR, das quais 158.326 foram recolhidas no âmbito da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da região, em vigor desde 01 de julho de 2021.

"Temos uma situação diferente do continente, porque no continente estão em confinamento", afirmou Miguel Albuquerque, reforçando que, neste momento, o objetivo na Madeira “é manter uma situação de contenção da pandemia, com a economia a funcionar".

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, admitiu um reforço das restrições em caso de agravamento da situação, mas, para já, mantém-se em vigor a resolução que determina o encerramento, até 21 de fevereiro, de todas as atividades económicas e o recolher obrigatório a partir das 19:00 durante a semana e às 18:00 aos fins de semana.

Contudo, na terça-feira, Miguel Albuquerque anunciou que “durante toda a semana” do Carnaval as regras de confinamento serão alteradas, com o encerramento das atividades comerciais às 17:00 e recolher obrigatório às 18:00.

A medida, justificou, “tem em vista a prevenção das festas e convívios de Carnaval”.

O Governo da Madeira mantém também suspensas as aulas presenciais para os alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário, ao passo que os restantes níveis de ensino - creches, jardins de infância, pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, ensino profissional e especial - continuam com as suas atividades de forma presencial.

