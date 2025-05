Portugal e Espanha concordaram hoje em "continuar a colaborar" para perceber a origem do apagão de segunda-feira, numa altura em que se desconhece a causa do sucedido, informou a ministra do Ambiente e Energia.

“Teremos outra reunião na próxima semana, porque é muito importante recolher todas as informações para perceber exatamente o que estará na origem do incidente, que, como sabem, foi na rede espanhola”, disse Maria da Graça Carvalho. A ministra portuguesa esteve reunida esta manhã, por videoconferência, com a vice-primeira-ministra de Espanha e ministra da Transição Ecológica e Desafio Demográfico, Sara Aagesen, sobre a atual situação energética na Península Ibérica. Maria da Graça Carvalho indicou que “vai demorar algum tempo a perceber exatamente” as razões do apagão, e os dois países “vão precisar de muitos dados para perceber exatamente o que se passou”. Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira Portugal e Espanha desde as 11:30. Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão. “Neste momento não há ainda ideia sobre qual foi a causa, porque como eu vos disse foi um incidente grave, complexo, que tem que ser muito bem analisado”, disse a ministra. Segundo Maria da Graça Carvalho, os responsáveis portugueses sabem “o que é necessário fazer”, como por exemplo “dar mais resiliência” ao sistema. “E sabemos também que mesmo com um sistema muito resiliente ninguém pode estar 100% protegido para um evento deste género”, disse a ministra. Maria da Graça Carvalho afirmou que tem estado em contacto, para além da sua congénere espanhola, também com a comissária europeia da Energia, Teresa Ribeira. A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade vai criar um comité para investigar as causas do ‘apagão’ “excecional e grave” que deixou Portugal e Espanha às escuras na segunda-feira, foi anunciado na quinta-feira. A organização disse que vai “investigar as causas essenciais, elaborar uma análise exaustiva e avançar com recomendações num relatório final” sobre o incidente de segunda-feira que deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade e também uma parte do território de França.