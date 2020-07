“Portugal, Espanha, todos somos países seguros, mas depende de todos nós que assim aconteça e possa ser. As regras são conhecidas, o protocolo é conhecido, o distanciamento é exigido e a higiene respiratória também. Cabe a todos nós garantir que podemos interagir, cumprindo as regras, para fazer de Portugal um destino turístico seguro”, afirmou Rita Marques, que falava num ‘webinar’ do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL).

Durante a sua intervenção, a governante lembrou que, em 2019, Portugal registou um crescimento de hóspedes com origem em Espanha na ordem dos 10% e de 8% no caso das dormidas.

“Espanha tem sido um mercado emissor importante. Além de Espanha, todos os que aterram [neste país] também são um mercado emissor importante para nós. Temos vindo a trabalhar fortemente para construir a oferta turística ibérica”, acrescentou.

Rita Marques sublinhou ainda que mais de 70% dos turistas internacionais que visitam Portugal viajam por via aérea, por isso, o Governo “tem vindo a reforçar o programa de estímulo para a angariação de novas rotas”.