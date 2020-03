Em nota oficial enviada esta noite à imprensa, o executivo, ao abrigo do estado de alerta já decretado nos Açores, determina o encerramento, a partir de segunda-feira, de todos os estabelecimentos de ensino da região.

“Este encerramento vigorará até ao final do período de férias da Páscoa [13 de abril]. Foi também decretado o encerramento de creches, jardins de infância, centros de atividades de tempos livres, centros de atividades ocupacionais, assim como museus e bibliotecas públicas”, continua a nota do Governo Regional.

Para além disso, foi determinado, até 31 de março, o encerramento de estabelecimentos de diversão noturna, salas de cinema e ginásios, e estão interditas as piscinas de utilização pública.

“Em articulação com a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, foi também recomendado o encerramento de todas as zonas balneares”, continua a nota do executivo presidido por Vasco Cordeiro.

No caso de funcionários públicos que necessitem de se ausentar do serviço para apoiar os seus filhos até aos 14 anos de idade, ou, além desta idade, em situações especiais, as suas faltas consideram-se justificadas.

No âmbito dessa monitorização, o Governo dos Açores recorda que, desde segunda-feira, foi recomendada a restrição do número de visitas em unidades de cuidados continuados integrados, estruturas residenciais para idosos e casas de saúde.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.