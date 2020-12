Numa visita em que foi acompanhado pela Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia de Covid-19, liderada por Gustavo Tato Borges, o vice-presidente do Governo Regional adiantou que dará “indicações nesse sentido para que (…), com toda a segurança, os familiares possam visitar os seus idosos”.

Artur Lima acha “importante que os afetos e o calor humano sejam mantidos, sobretudo nesta época do Natal”, por isso vai permitir visitas a lares de idosos, “a título extraordinário”.

O governante lembra, no entanto, que “nunca podemos baixar os braços na luta conta esta pandemia, que ainda aí está, e vai estar”.

Adiantou algumas medidas, como a criação de “um circuito onde não haja cruzamento dos idosos com os familiares, onde possam ser vistos num quarto mantendo as distâncias sociais, que haja as devidas medidas de higienização dos espaços, eventualmente com barreiras de acrílico”, mas remeteu a questão para a Comissão criada para o efeito.

Na sua primeira visita oficial enquanto vice-presidente do Governo Regional, o titular da pasta da Solidariedade Social quis sublinhar “a importância das IPSS” (Instituições Privadas de Solidariedade Social).

“E quisemos, exatamente, começar por esta do Nordeste, que foi a mais atingida pela pandemia da covid-19, e mostrar ao senhor provedor toda a nossa solidariedade daqui para o futuro e todo o nosso apoio”, afirmou.

O centrista anunciou ainda que as várias IPSS da região receberão os apoios à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) entre dezembro e janeiro e que o lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste irá receber “uma prendinha de Natal”.

Já o provedor desta instituição, José Carlos Carreiro, concretizou que o executivo irá apoiar este lar em 58 mil euros para compensar pela perda de rendimentos decorrente da morte de 12 utentes, devido ao surto de covid-19.

A estrutura, que tem capacidade para 54 idosos, recebe, neste momento, 44 utentes.

José Carlos Carreiro aproveitou também a visita para expressar a sua “preocupação de que, quando houver vacinas, os lares sejam primeiramente beneficiados – utentes e funcionários”.

“Nós temos de estar como estávamos antes, mais próximos destes utentes. Neste momento, com estas medidas, parece que os nossos utentes estão presos em gaiolas, o que não é, de forma alguma, desejável, nem é essa a prática das Misericórdias”, afirmou.

Questionado pelos jornalistas acerca dos apoios à quebra de vencimentos de pais que tenham de ficar em casa devido ao encerramento de estabelecimentos escolares, o governante afirmou que essa “não é uma questão que dependa da solidariedade regional, do Governo Regional dos Açores, depende de medidas em vigor nacionais”.

O responsável adiantou que já questionou o Governo da República acerca dessa matéria e que aguarda resposta.

Artur Lima admitiu a possibilidade de, “eventualmente, haver um complemento” regional, mas essa seria uma medida “esporádica e num horizonte muito limitado”, que está sujeita a aprovação em Conselho de Governo.

Existem nos Açores 459 casos positivos ativos de covid-19, sendo 358 em São Miguel, 100 na Terceira e um no Faial.

Foram detetados até hoje na região 1.549 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 mortes e 985 recuperações.