As recomendações e orientações são da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e foram divulgadas em comunicado.

Sobre os resíduos produzidos nos domicílios e alojamentos locais, se houver um caso suspeito ou confirmado do novo coronavírus todos os resíduos devem ser colocados em sacos de lixo resistentes, só cheios até dois terços e colocados depois dentro de outro saco e depositados no contentor de resíduos indiferenciados.

Se o caso suspeito for em empresas, hotéis e outros alojamentos, portos e aeroportos, o lixo deve ser equiparado a resíduo hospitalar.

Os trabalhadores devem cumprir medidas de proteção individual e os “operadores de tratamento de resíduos hospitalares devem estar preparados para a necessidade de aumentar a frequência de recolha de resíduos das unidades de saúde do tipo hospitalar”, diz-se no comunicado.

As duas entidades recomendam ainda que os municípios e as entidades envolvidas na recolha de resíduos urbanos, em articulação com os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), “devem prever o aumento da frequência de recolha dos resíduos indiferenciados para uma periodicidade diária, sempre que possível”, aumentar a higienização das viaturas e a desinfeção dos contentores.