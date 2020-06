A proposta do Governo está a ser avaliada pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), anunciou hoje o secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, durante a comissão de educação que está a decorrer no parlamento.

“Em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) está para deliberação, pela CNAES, uma proposta do Governo para que os alunos em situação de contaminação ou de quarentena possam realizar (as provas) na 2.º fase e serem candidatos à 1.º fase do concurso nacional de acesso”, explicou João Costa.

Durante o debate, alguns deputados criticaram a publicação dos ‘rankings’ das escolas baseados nas notas de exames que o ministro da Educação explicou ser uma decisão dos órgãos de comunicação social.

O ministro Tiago Brandão Rodrigues recordou que o Ministério é obrigado a divulgar tabelas com as notas dos alunos nos exames nacionais e que depois são os órgãos de comunicação social que fazem a seriação de escolas, com base em critérios definidos pelos próprios media.

João Costa reafirmou que o Ministério não tem qualquer obsessão com os exames nacionais, lembrando que “este ano só se realizam provas de ingresso para o ensino superior e não exames nacionais para todos os alunos”.

A primeira fase dos exames nacionais vai avaliar cerca de 151 mil alunos e as primeiras provas arrancam na próxima semana.