“São cerca de 600 as ajudantes domiciliárias que serão testadas à covid-19 na Região Autónoma da Madeira”, diz a nota divulgada pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil.

No mesmo documento, a secretaria adianta que “as primeiras 100 profissionais afetas ao Instituto de Segurança Social da Madeira no concelho do Funchal já foram testadas no dia de hoje”.

“As restantes estão a ser programadas para os próximos dias”, acrescenta.

A nota salienta que a realização destes testes para despiste da covid-19 “está enquadrada na estratégia regional levada a cabo pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil”.

As ajudantes são “profissionais que prestam serviços de apoio domiciliário imprescindíveis às famílias cujos membros não podem assegurar temporária ou permanentemente com normalidade a satisfação das suas necessidades básicas ou das atividades da vida diária por motivo de doença ou outro”, explica.

Hoje, pelo oitavo dia consecutivo, a Madeira não registou novos casos positivos de covid-19, mantendo os 90 infetados e reportando mais quatro recuperados, revelou o Instituto da Administração da Saúde da Madeira (IASAUDE) no boletim epidemiológico distribuído no arquipélago.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.184 pessoas das 28.319 confirmadas como infetadas, e há 3.198 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.