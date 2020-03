-

A audição de Graça Freitas na Comissão Parlamentar de Saúde foi pedida pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, que quer “obter esclarecimentos sobre as medidas que estão a ser tomadas com vista a defender a saúde pública e a proteger a saúde dos cidadãos e da comunidade face à probabilidade de propagação do novo coronavírus”.

Esta audição ocorre numa altura em que a epidemia do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, tem vindo a aumentar e já atinge mais de 110 mil pessoas, com cerca de quatro mil mortes, em mais de 100 países e territórios.

Em Portugal, registaram -se mais de 375 casos suspeitos e 41 infeções confirmadas.

Outro assunto a abordar na audição da diretora-geral da Saúde, por requerimento do PSD e do BE, é “o aumento da taxa de mortalidade materna” e sobre “o agravamento das taxas de mortalidade materna e infantil”.

O PSD quer ainda “obter informação detalhada, rigorosa e atualizada sobre as reais condições de segurança dos profissionais de saúde”.