A coordenadora nacional do BE acusou hoje o PSD de fazer dos imigrantes "bodes expiatórios" com o objetivo de disputar votos com o Chega, realçando que estes cidadãos têm os mesmos problemas que a maioria da população.

“O PSD, no momento de início da campanha, resolve fazer um anúncio que traz todos os fantasmas, e que identifica bodes expiatórios, neste caso, os imigrantes. Faz política contra os imigrantes porque acha que isso lhes permite disputar votos com o Chega”, criticou Mariana Mortágua. A líder bloquista falava à margem de uma iniciativa do partido que decorreu hoje na Amadora, Lisboa, após questionada sobre o anúncio do Governo de que a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) vai começar a notificar 4.574 cidadãos estrangeiros, na próxima semana, para abandonarem o país voluntariamente em 20 dias. O número de cidadãos expulsos do país pode ascender aos 18 mil. Mortágua lamentou que a campanha esteja a ser “arrastada pela extrema-direita” e salientou que os imigrantes têm “exatamente os mesmos problemas” que a generalidade da população residente no país, dando como exemplo o acesso à habitação. “Há um processo de especulação que está a dar muito dinheiro a ganhar a fundos especulativos, a bancos, a entidades de especulação imobiliária e são eles a causa desta crise e nós não vamos deixar que se encontrem bodes expiatórios, sejam eles quais forem”, afirmou. A líder bloquista esteve durante a manhã num encontro onde foram abordados vários problemas da população da Amadora, como o acesso a habitação condigna ou transportes públicos, e no qual esteve presente a eurodeputada e antiga coordenadora, Catarina Martins.