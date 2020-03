No norte do distrito de Aveiro, situa-se o Dunas D'Ovar, um motel de qualidade superior que propõe desde suítes a moradias com piscina exterior e possui mais serviços disponíveis em relação à concorrência em redor.

Fonte do Dunas D'Ovar refere que "já se sentem" as quebras nas reservas e há mesmo clientes que "cancelaram todas" face à ameaça do coronavírus. Mas também sustenta que "ainda é cedo" para aferir do impacto no setor.

A cerca de seis quilómetros do centro do Porto, em São Mamede de Infesta, fica o Portofino, um empreendimento com 32 quartos e suítes em cinco tipologias e preços que vão dos 35 aos 300 euros por dia, dependendo do número de horas de ocupação.

Fonte do Portofino disse que as reservas se têm mantido estáveis, mesmo se se sente "uma pequena quebra". O estabelecimento dispõe de ‘check in' e ‘check out' automatizado, com recurso a uma máquina, modelo que, de acordo com a mesma fonte, "não implica a interação com ninguém ou o cruzamento de pessoas" nas instalações.

No município de Vila Nova de Gaia, o Silk Motel, localizado em Pedroso - e que integra um grupo com outros dois estabelecimentos do género, em Valadares (Gaia) e no concelho de Matosinhos - não está a verificar "até ao momento, nenhuma quebra" de clientes.

No entanto, a fonte ouvida pela Lusa sublinhou não ter dados sobre as reservas futuras já efetuadas, por ausência do responsável do espaço.

Em Portugal, a Ministra da Saúde, Marta Temido, declarou no sábado que se entrou "numa fase de crescimento exponencial da epidemia".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245.