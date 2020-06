De acordo com a 5.ª edição do Observatório OIT/Covid, que monitoriza os efeitos da pandemia no mundo laboral, este valor constitui um aumento acentuado em relação às previsões da edição de maio, que estimava uma queda de 10,7% nas horas de trabalho, o correspondente a 305 milhões de empregos a nível global.

“O número de horas de trabalho perdidas em todo o mundo no primeiro semestre de 2020 foi significativamente pior do que o previsto, enquanto que a recuperação altamente incerta no segundo semestre do ano não será suficiente para voltar aos níveis pré- pandemia, mesmo no melhor cenário, e existe um risco de continuar a perda de empregos em larga escala”, alertou a OIT no relatório hoje apresentado.

Segundo o documento, as perdas de tempo de trabalho no segundo trimestre foram maiores nas Américas (18,3%), seguidas de Europa e Ásia Central (13,9%), Ásia e Pacífico (13,5%), Estados Árabes (13,2%) e África (12,1%).

Na 5.ª edição deste observatório, a OIT reconheceu que foram adotadas respostas políticas com rapidez e destacou o que considera serem os principais desafios para o futuro.